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Международный союз биатлонистов полностью запретил использовать фтор со следующего сезона

Международный союз биатлонистов полностью запретил использовать фтор со следующего сезона
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Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила о введении полного запрета на использование фторосодержащих продуктов для подготовки лыж. Запрет будет действовать начиная со следующего сезона.

IBU запретил использование фтора в средствах для смазки лыж ещё в 2020 году. Тогда в организации решили отказаться от фторосодержащих средств для смазки лыж из-за риска для здоровья и вопросов экологии.

Но в дальнейшем полный запрет откладывался из-за неготовности устройства, которое необходимо для определения наличия фтора на лыжах. Теперь же IBU разработал эффективный метод тестирования с использованием устройства Alpha II. Оно уже было опробовано на четырёх этапах Кубка мира. Тестирование смазочных средств будет проводиться на каждом этапе Кубка мира.

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