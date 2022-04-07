Международный союз биатлонистов полностью запретил использовать фтор со следующего сезона

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила о введении полного запрета на использование фторосодержащих продуктов для подготовки лыж. Запрет будет действовать начиная со следующего сезона.
IBU запретил использование фтора в средствах для смазки лыж ещё в 2020 году. Тогда в организации решили отказаться от фторосодержащих средств для смазки лыж из-за риска для здоровья и вопросов экологии.
Но в дальнейшем полный запрет откладывался из-за неготовности устройства, которое необходимо для определения наличия фтора на лыжах. Теперь же IBU разработал эффективный метод тестирования с использованием устройства Alpha II. Оно уже было опробовано на четырёх этапах Кубка мира. Тестирование смазочных средств будет проводиться на каждом этапе Кубка мира.
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