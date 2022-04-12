Губерниев предложил кандидата на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что российский специалист Андрей Падин, в последнее время работавший в сборной Беларуси по биатлону, стал бы хорошим кандидатом на пост старшего тренера сборной России.
«Давайте будем честными в формулировках. Я знал, что Падин рассматривается и без Дмитрия Васильева: он, отвечая на вопрос, лишний раз это подтвердил. Падин — великолепный тренер. Было большой ошибкой отпускать его из России, когда тот не сработался с Хованцевым. Падин доказывает в Беларуси, он прекрасный методист, педагог и довольно жёсткий тренер. Падин очень требовательный: в нынешних условиях это просто необходимо. Я вижу много плюсов, если он примет женскую национальную команду.
С мужской командой вряд ли получится, потому что там Башкиров и Каминский, которые должны продолжать работать. Как бы там ни было, я бы ещё рассматривал кандидатуру Норицына. Может быть, даже создание двух групп. Но если СБР ведёт переговоры о возвращении Падина в Россию, то я могу всячески это приветствовать. Мы видим по мужской команде Беларуси, как люди при нём встрепенулись.
Падин — тот, кто поднимет результаты женской сборной? Тут вопрос в другом: где поднимать результаты? Всё упирается в почти стопроцентное отсутствие кубковых стартов в следующем сезоне. Всё равно важно сохранить национальную команду и привлечь хорошего тренера. Рано или поздно мы вернёмся, а терять квалификацию было бы плохо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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