Источник: президент Федерации биатлона Украины лишился поста за помощь россиянкам и обман

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак отказался выдвигать свою кандидатуру на новый срок по той причине, что помог бывшим российским, а ныне украинским биатлонисткам Екатерине Бех и Оксане Москаленко вернуться в Россию. Об этом информирует Metaratings.

Сообщается, что после начала военной спецоперации России на Украине Брынзак помог Бех и Москаленко покинуть территорию Украины, организовав их выезд в Венгрию, после чего они вернулись в Россию. При этом он заявлял, что спортсменки уже находились в России на момент начала спецоперации, однако его слова опроверг капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный. Обман Брынзака и стал причиной вынужденной отставки.

Выборы президента ФБУ состоятся в мае 2022 года.

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