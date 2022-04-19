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Бывший тренер сборной Австралии назвал проблему российских биатлонистов

Бывший тренер сборной Австралии назвал проблему российских биатлонистов
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Бывший главный тренер сборной Австралии по биатлону и лыжным гонкам Николай Альмуков, на сегодняшний день работающий с командой Татарстана, высказался о проблемах отечественных биатлонистов.

«Мне, как тренеру, бросилась в глаза слабая техническая подготовка передвижения на лыжах российских биатлонистов. Работая на Кубке мира с 2008 года, я заметил, что первые два круга в спринте спортсмены бегут в своём темпе, решая тактические задачи, а последний круг все бегут на максимуме. У нас же начинает расти проигрыш и возникает так называемое западение скорости. Им техника не позволяет бежать быстрее.

У нас многие считают, что нужны силы и здоровье, а техника не нужна. Это кардинально неправильное и ошибочное мнение. Дайте лыжи чемпиону мира в марафоне или триатлоне, и он проиграет перворазряднику, потому что техники нет. Раньше я обсуждал с тренерами отдельные моменты технического плана в личных беседах, но чувствовал, что мы говорим на разных языках», – приводит слова Альмукова издание Metaratings.

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