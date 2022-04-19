Бывший тренер сборной Австралии назвал проблему российских биатлонистов

Бывший главный тренер сборной Австралии по биатлону и лыжным гонкам Николай Альмуков, на сегодняшний день работающий с командой Татарстана, высказался о проблемах отечественных биатлонистов.
«Мне, как тренеру, бросилась в глаза слабая техническая подготовка передвижения на лыжах российских биатлонистов. Работая на Кубке мира с 2008 года, я заметил, что первые два круга в спринте спортсмены бегут в своём темпе, решая тактические задачи, а последний круг все бегут на максимуме. У нас же начинает расти проигрыш и возникает так называемое западение скорости. Им техника не позволяет бежать быстрее.
У нас многие считают, что нужны силы и здоровье, а техника не нужна. Это кардинально неправильное и ошибочное мнение. Дайте лыжи чемпиону мира в марафоне или триатлоне, и он проиграет перворазряднику, потому что техники нет. Раньше я обсуждал с тренерами отдельные моменты технического плана в личных беседах, но чувствовал, что мы говорим на разных языках», – приводит слова Альмукова издание Metaratings.
- 19 апреля 2022
-
13:47
-
10:37
-
00:45
- 18 апреля 2022
-
19:56
- 17 апреля 2022
-
23:47
-
22:30
-
13:59
-
12:56
-
11:53
-
09:40
- 16 апреля 2022
-
16:54
-
15:22
-
13:17
- 15 апреля 2022
-
21:19
-
16:28
-
15:35
-
13:43
- 14 апреля 2022
-
13:24
-
12:00
-
08:43
- 13 апреля 2022
-
22:49
-
22:24
-
10:10
-
09:16
-
08:33
- 12 апреля 2022
-
22:57
-
16:26
-
16:00
-
15:06
-
15:00
-
14:22
-
14:19
-
14:06
-
13:34
-
13:26