Светлана Миронова показала фото на берегу моря

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете, российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала новую фотографию в своих соцсетях. Спортсменка выложила снимок, сделанный на берегу моря.
Фото: из личного архива светланы мироновой
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Светлана Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте. «Большой хрустальный глобус» завоевала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков).
Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря.
Посмотрите видео главных успехов российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
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