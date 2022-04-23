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Доротея Вирер пошутила над бледностью Йоханнеса Бё. Он отреагировал

Доротея Вирер пошутила над бледностью Йоханнеса Бё. Он отреагировал
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Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер отреагировала на видео пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Бё с отпуска. Он опубликовал видео, на котором играет в теннис с женой Хеддой на Канарских островах.

«Тебе просто необходимо немного солнца», — написала Вирер в комментариях, добавив эмодзи «нервный смех». Доротея тем самым намекнула на бледность кожи Йоханнеса. «Ты хоть знаешь, сколько часов я потратил, чтоб получить хотя бы этот загар?» — ответил Вирер младший Бё, добавив эмодзи «подмигивающее лицо с языком».

28-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. Также он стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). 32-летняя Вирер в Пекине завоевала бронзу в спринте.

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