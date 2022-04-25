Чемпионка мира Мириам Нойройтер в третий раз стала мамой
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Чемпионка мира по биатлону немка Мириам Нойройтер сообщила в социальных сетях, что в третий раз стала мамой. Спортсменка родила дочку, которую назвали Лотта.
Мириам является женой горнолыжника Феликса Нойройтера, у супругов уже есть дочь, родившаяся в октябре 2017 года, и сын, родившийся в феврале 2020 года.
Нойройтер, в июне готовящаяся отпраздновать 32-летие, является серебряным призёром Олимпийских игр 2010 года в лыжных гонках – тогда сборная Германии стала второй в эстафете, и серебряным призёром чемпионата мира 2009 года в Леберце (Чехия), также в эстафете.
В биатлоне Нойройтер дважды становилась чемпионкой мира в эстафете – в российском Ханты-Мансийске (2011) и немецком Рупольдинге (2012).
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