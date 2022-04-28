Антон Смольский показал фото с легендарным борцом Александром Карелиным
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке, биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский выложил свежую фотографию в своих соцсетях. На снимке Смольский стоит рядом с легендарным борцом, трёхкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Александром Карелиным.
Фото: из личного архива антона смольского
54-летний Карелин — трёхкратный победитель Олимпийских игр (1988, 1992, 1996 — в категории до 130 кг), девятикратный чемпион мира (1989—1991, 1993—1995, 1997—1999), 12-кратный чемпион Европы (1987—1991, 1993—1996, 1998—2000), серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года, чемпион мира среди юниоров 1988 года, 13-кратный чемпион СССР, СНГ и России (1988—2000).
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