Тарьей Бё объявил, что готовится впервые стать отцом

Трёхкратный олимпийский чемпион 33-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё и его невеста Гита Симонсен объявили, что готовятся впервые стать родителями.
«Осенью мы станем родителями», — подписал старший Бё снимок с беременной Гитой.
Пара объявила о помолвке в августе 2021 года, до этого они продолжительное время встречались. Когда и где пройдёт свадьба, влюбленные не разглашают.
Фото: из личного архива Тарьея Бё
В комментариях пару уже поздравили Мартен Фуркад, Марте Рёйселанд, Себастиан Самуэльссон, аккаунт Международного союза биатлонистов (IBU), Доротея Вирер, Стурла Холм Легрейд, лыжник Эмиль Иверсен и другие.
В сезоне-2021/2022 Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.
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