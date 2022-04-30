Тарьей Бё объявил, что готовится впервые стать отцом

Трёхкратный олимпийский чемпион 33-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё и его невеста Гита Симонсен объявили, что готовятся впервые стать родителями.

«Осенью мы станем родителями», — подписал старший Бё снимок с беременной Гитой.

Пара объявила о помолвке в августе 2021 года, до этого они продолжительное время встречались. Когда и где пройдёт свадьба, влюбленные не разглашают.

Фото: из личного архива Тарьея Бё

В комментариях пару уже поздравили Мартен Фуркад, Марте Рёйселанд, Себастиан Самуэльссон, аккаунт Международного союза биатлонистов (IBU), Доротея Вирер, Стурла Холм Легрейд, лыжник Эмиль Иверсен и другие.

В сезоне-2021/2022 Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.