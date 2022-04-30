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Сборная Украины по биатлону отказалась от натурализованных россиянок

Сборная Украины по биатлону отказалась от натурализованных россиянок
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Федерация биатлона Украины назвала имена спортсменок, которые войдут в состав команды А для подготовки к новому сезону. Из-за уменьшения финансирования этот список ограничен шестью фамилиями как в мужской, так и в женской сборной, сообщает «Обозреватель».

На первые сборы в женской команде Украины по биатлону поедут Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок. Отметим, что в составе отсутствуют натурализованные российские биатлонистки: Дарья Сидорова, Оксана Москаленко, Ольга Абрамова, Анастасия Рассказова и Екатерина Бех.

Мужская сборная Украины войдёт в новый сезон следующим составом: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артём Прима, Тарас Лесюк. Шестое место пока остаётся вакантным. Тренерский штаб выбирает между Денисом Насыко и Артёмом Тищенко.

По плану подготовка к новому сезону начнётся 20-25 мая.

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