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Тренер: пришлось пойти на крайние меры, чтобы Экхофф хорошо выступила на Олимпиаде

Тренер: пришлось пойти на крайние меры, чтобы Экхофф хорошо выступила на Олимпиаде
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Патрик Обереггер, тренер женской сборной Норвегии по биатлону, рассказал о непростом прошедшем сезоне двукратной олимпийской чемпионки Тириль Экхофф.

«До Олимпиады сезон у Тириль получался нестабильным, и ей пришлось внести коррективы, чтобы найти себя. Здоровье тоже не было в норме, поэтому к Рождеству начались проблемы. В подобных ситуациях нужно идти на крайние меры, что мы и сделали, сбавив нагрузки и попытавшись довести её до Олимпиады в лучших кондициях.

Так и получилось – поезд «Тириль» снова встал на рельсы. Она завоевала три олимпийские медали и выиграла две гонки в Контиолахти. А уже в Холменколлене мы увидели знакомую нам Тириль. Она показала, на что способна, когда выбралась из тяжёлой ситуации», – приводит слова специалиста издание Fondo Italia.

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