Ирина Казакевич объяснила, почему в её соцсетях нет ни одного фото с парнем

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете, биатлонистка сборной России Ирина Казакевич рассказала, почему на её страницах в социальных сетях нет ни одной фотографии, где она была бы изображена со своим молодым человеком.
«Секретная информация. Молодой человек есть, связан со спортом, но в сетях его не выкладываю», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».
Также спортсменка рассказала о сообщениях, которые получала от других спортсменов.
«Писал один французский юниор, он, правда, больше не выступает. Посторонние люди много чего выкладывали в личных сообщениях и комментариях. В основном негативное, связанное с политикой. Слали фото. В определённый момент поняла, что мне это не очень нужно. Перестала читать, потом одну из социальных сетей заблокировали, и всё сошло на нет», — добавила она.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
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