Призёр этапов КМ Каролин Кноттен попала в велосипедную аварию

Призёр этапов Кубка мира, норвежская биатлонистка Каролин Кноттен получила повреждения после падения с велосипеда.

30 апреля, во время тренировки в Треттене (Норвегия) Кноттен не справилась с управлением и перелетела через руль.

«Я мало что помню до того момента, как оказалась на обочине. Мне повезло, потому что я отделалась лишь несколькими ссадинами. У меня болит лицо и чувствуется давление в глазу, но в остальном всё нормально.

Врачи были несколько обеспокоены состоянием моей головы, поскольку я не могла вспомнить последние минуты перед аварией, но, оглядываясь назад, я должна признаться, что рада тому, что надела шлем. Да, из-за него я получила порез, но без него всё было бы намного хуже», – приводит слова спортсменки издание VG.