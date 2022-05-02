Призёр этапов КМ Каролин Кноттен попала в велосипедную аварию
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Призёр этапов Кубка мира, норвежская биатлонистка Каролин Кноттен получила повреждения после падения с велосипеда.
30 апреля, во время тренировки в Треттене (Норвегия) Кноттен не справилась с управлением и перелетела через руль.
«Я мало что помню до того момента, как оказалась на обочине. Мне повезло, потому что я отделалась лишь несколькими ссадинами. У меня болит лицо и чувствуется давление в глазу, но в остальном всё нормально.
Врачи были несколько обеспокоены состоянием моей головы, поскольку я не могла вспомнить последние минуты перед аварией, но, оглядываясь назад, я должна признаться, что рада тому, что надела шлем. Да, из-за него я получила порез, но без него всё было бы намного хуже», – приводит слова спортсменки издание VG.
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