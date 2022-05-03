Вице-президент СБР объяснил, почему в сборной России по биатлону нет главного тренера

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, почему в национальной команде нет главного тренера.
В сезоне-2021/2022 старшим тренером мужской сборной России по биатлону был Юрий Каминский, а женской — Михаил Шашилов. Ожидается, что они останутся в команде, но без приставки «старший».
«Тут вопрос того, что вкладывается в это понятие. У нас главный тренер — это и старший тренер, это номенклатура и функционал бюджетного учреждения – ЦСП (Центр спортивной подготовки. — Прим. «Чемпионата») и Минспорта. Главные тренеры есть в каждом виде спорта.
В СБР наличие этой должности носит рекомендательный характер. Чисто юридически это номенклатура Минспорта. Мы подаём списки так, как видим мы. А они уже через свои критерии пропускают, могут делать замечания. Но обычно кого подали, того и оставляют», — приводит слова Нуждова «РИА Новости Спорт».
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