«Я остаюсь». Заявление тренера женской сборной России по биатлону вызвало бурную реакцию

Одна из интриг предстоящего биатлонного сезона раскрыта. Речь пока идёт не об участии российских атлетов в международных турнирах, но о другой очень важной теме. Михаил Шашилов по решению Союза биатлонистов России (СБР) продолжит свою работу в женской национальной сборной.

С одной стороны, такое решение не вызвало удивления, ведь сборная в олимпийском сезоне показала нормальные результаты. С другой — по ходу сезона неоднократно ходили слухи об увольнении Шашилова. Потому событие и вызвало широкий резонанс среди биатлонной общественности.

«Продолжу работу в сборной»

Михаил Шашилов тренирует женскую сборную России с мая 2020 года, то есть уже два года. В сезоне-2020/2021 девушки завоевали лишь одно золото в классической эстафете, а также золото в смешанной эстафете. В прошедшем же сезоне результаты были значительно лучше, правда, во многом благодаря одной только Кристине Резцовой, которая в сборной не готовилась. Тем не менее у наших женщин было пять медалей: три серебряные и две бронзовые. Хотя только одна из них была завоевана в личной гонке.

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По ходу сезона дважды сообщалось, что Шашилов находится на грани увольнения (или, как говорилось, отстранения). Первый раз – в начале января, а второй раз – в феврале, прямо посередине Олимпиады. И тем не менее тренер останется в команде как минимум ещё на сезон. Наверное, впервые за последние пару лет о продолжении работы говорит не СБР, а сам тренер.

Михаил Шашилов Фото: РИА Новости

«Я остаюсь. Продолжу работу в национальной команде. Такая договорённость с Союзом биатлонистов России есть. Старших тренеров, наверное, не будет. Возможно разделение по группам», – рассказал Шашилов «Матч ТВ».

Кроме того, старший тренер сразу ответил на претензии к его работе. Он признался, что сам может себя упрекнуть в нескольких нюансах на стартовых этапах Кубка мира, но в остальном – претензий быть не должно.

Вскоре после заявления тренера информацию о сохранении Шашиловым должности подтвердил и глава СБР Виктор Майгуров, параллельно раскрыв особенности подготовки спортсменов в предстоящем сезоне.

«Михаил Викторович продолжит работу в сборной России. Вижу его в качестве руководителя одной из групп женской команды. Уже сейчас в сборной есть группа спортсменок, которых Михаил Шашилов вёл продолжительное время — они могут стать ядром этой группы», – пояснил Майгуров «Чемпионату».

«Сильнейший тренер России»

Как и ожидалось, довольно неоднозначная работа Шашилова вызвала такую же неоднозначную и бурную реакцию на его слова о продолжении работы. Одной из первых, кто этому обрадовался, была подопечная Шашилова Ирина Казакевич.

Ирина Казакевич Фото: РИА Новости

«Безусловно рада. При любом стечении обстоятельств мне было бы приятно продолжать с ним работу. Мне сложно дать этому решению какую-либо оценку. Думаю, он знает, что делать», – сказала Казакевич «Матч ТВ».

Положительно оценила работу Шашилова и не тренировавшаяся у этого наставника двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

«У Шашилова есть результаты. Четыре года назад медалей на Олимпиаде вообще не было. Сейчас есть медали. Это тоже часть его работы. Хорошо, что Шашилова оставили. Дальше результаты будут ещё лучше. Ведь за тот период, что он тренировал женскую сборную, нельзя было показать более высокие результаты. Если Шашилову дадут доработать до Олимпиады в Милане, будет классно!» – призналась Зайцева «Чемпионату».

Другая двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий призвала дать Шашилову поработать, напомнив, что результаты команды за год существенно улучшились. А экс-глава СБР Владимир Драчёв назвал тренера одним из лучших специалистов в России, поддержав тем самым решение СБР.

«Он является одним из сильнейших тренеров России. Сборная — это очень сложно, потому кто-то может только в регионах и со своими спортсменками. Плюс в том, что он их знает много-много лет», – заявил Драчёв «Матч ТВ».

Шестикратный чемпион мира Максим Чудов же не смог дать однозначного ответа и заметил лишь, что СБР доверяет старшему тренеру.

«Позор российского биатлона»

Негативных комментариев, к несчастью для Шашилова, было гораздо больше. Одним из первых решение СБР раскритиковал Дмитрий Губерниев.

«Если сейчас говорить про Шашилова – окей. Он будет продолжать работу в сборной с Казакевич, Шевченко, может быть, ещё с кем-нибудь. Но не с Резцовой, Нигматуллиной, Мироновой, Сливко. Как тренер одной группы – да, вопросов нет. Должен быть старший и должна быть ещё одна или как минимум две альтернативные группы условного Падина, Норицына. Как это есть в мужской команде: группа Башкирова и группа Каминского. Старший тренер должен быть обязательно, но это не должен быть Шашилов. Над Шашиловым должен быть человек, который принимает решения», – выразил своё мнение телекомментатор в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Кристина Резцова Фото: РИА Новости

Недовольна Шашиловым и мама лучшей биатлонистки сборной Анфиса Резцова. Она считает, что добиться со специалистом высоких результатов нереально, поэтому решение СБР ей совершенно непонятно.

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Более жёстко по Шашилову прошёлся его извечный оппонент – двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

«Я очень надеюсь, что руководство СБР примет правильное решение — Шашилов должен тренировать в своем регионе, что у него успешно получалось. Шашилов показал на протяжении нескольких сезонов, что он абсолютно не соответствует высокому уровню тренера сборной России. Ему в актив вечно вменяют серебряную олимпийскую медаль. Так это не он заработал. Её заработали фактически две спортсменки — Резцова и Нигматуллина, которые не тренировались с ним. Это ключевой момент, который предопределил завоевание серебра. Можно посмотреть в протоколы, как выступали его спортсменки. Например, Миронова, которая раньше быстро бежала. Да, у неё проблемы со стрельбой, но она хотя бы бежала быстро. А с Шашиловым она перестала бежать быстро», – заявил Васильев «Матч ТВ».

Грубо по старшему тренеру «проехался» и Александр Тихонов.

«Я и близко бы его не подпустил к сборной. Меня сейчас спрашивали, какие у него положительные и отрицательные стороны — для меня у него всё отрицательное. Тем более у него алкогольная зависимость постоянная, поэтому я даже не хочу обсуждать эту кандидатуру. Результаты, которые показали две наши спортсменки на Олимпиаде, от него не зависели. Они не с ним готовились. Не было бы их, не было бы никаких медалей. Он позорит весь российский биатлон. Происходящее – просто сюр», – рассказал Тихонов Sport24.

Несмотря на такую жёсткую критику оппонентов, Шашилов всё-таки будет готовить девушек к предстоящему сезону, правда, пока совсем не ясно, каким он будет – международным или всё-таки российским.