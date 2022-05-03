«На эту зарплату невозможно жить». Вице-президент СБР раскрыл ставку Анастасии Гореевой

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов на примере российской биатлонистки Анастасии Гореевой рассказал о зарплатах в национальной команде.

«Раньше на этапах Кубка мира и Кубка IBU спортсмены могли заработать приличные деньги. Сейчас этого нет. К примеру, у Гореевой ставка 22 тысячи рублей. На эту зарплату нет возможности жить. Вы можете сколько угодно любить биатлон, но на эти деньги прожить нельзя. На кассе в «Пятёрочке» и то дают 35 тысяч. Диссонанс, согласитесь.

Это надо решить. И я знаю, как это решить. У нас все президенты говорили про какие-то миллиарды. Я вещи называю своими именами. То, что я пообещаю, я выполню (Нуждов будет соперником Виктора Майгурова на предстоящих выборах президента СБР. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Нуждова «РИА Новости Спорт».

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