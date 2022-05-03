Марте Рёйселанд сообщила о продолжении карьеры

Трёхкратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира, 31-летняя норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд сообщила в социальных сетях о том, что не будет завершать спортивную карьеру.

«Мой муж уезжает в Германию => И в этом случае у меня не остаётся выбора => Мы зажжём на чемпионате мира в Оберхофе», – написала спортсменка.

Напомним, ранее стало известно, что муж Марте, Сверре Рёйселанд, вошёл в тренерский штаб женской сборной Германии по биатлону. Он стал помощником старшего тренера норвежца Кристиана Мерингера.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине Рёйселанд завоевала пять медалей, в том числе три золотых, выиграв смешанную эстафету, спринт и масс-старт и войдя в список самых успешных спортсменов Игр.