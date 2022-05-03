Сборная Франции по биатлону представила гоночные комбинезоны на сезон-2022/2023

Шведский производитель спортивной экипировки Craft представил дизайн гоночных комбинезонов сборной Франции по биатлону на сезон-2022/2023.

Отмечается, что компания заключила с командой контракт на 4 года, то есть до 2026 года. Также в этих комбинезонах будут выступать представители сборной Франции по лыжным гонкам и лыжному двоеборью.

«Craft с большой гордостью становится поставщиком экипировки для лучших спортсменов мира благодаря партнёрству с национальной сборной. Поддержка таких чемпионов подкрепляет наши технические ноу-хау и показывает всем любителям лыжных видов спорта нашу приверженность делу. Наши ценности и амбиции позволяют нам с энтузиазмом заключить это сотрудничество и использовать наш опыт на благо французской команды», — говорится в заявлении генерального менеджера Craft во Франции Антуана Шуиса.