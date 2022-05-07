Шашилов хочет создать группу спортсменок, перешедших в биатлон из лыжных гонок

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил о желании создать группу спортсменок, перешедших в биатлон из лыжных гонок. Он привёл в пример экс-лыжницу Наталья Мекрюкову, которая ранее перешла в биатлон.
«Мекрюкова вышла замуж за бывшего биатлониста Алексея Шевченко, который теперь помогает мне как тренер. У Мекрюковой глаза горят от биатлона, желание огромное. По поводу неё я переговорил с Еленой Валерьевной Вяльбе, она пошла навстречу.
Переход из лыж в биатлон – это нормальное явление. Я думаю создать такую группу, возможно, в будущем или сейчас. Мое мнение – необходимо проводить такой эксперимент и находить кадры и среди лыжников.
У лыж хорошая скамейка запасных, а у нас, к сожалению, пока что есть – то есть. Все люди будут охвачены, все люди будут просмотрены», – приводит слова Шашилова «Матч ТВ».
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022
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