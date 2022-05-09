Йоханнес Бё заявил, что российские спортсмены сами настраивают людей против себя

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о церемонии чествования российских олимпийцев в Кремле на фоне ситуации на Украине. Чемпионы Пекина-2022 встретились с президентом России Владимиром Путиным и получили государственные награды, некоторым из спортсменов были присвоены новые воинские звания.

В частности, российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову было присвоено звание «лейтенант».

«Если Россия собирается уходить, похоже, что единственный вариант – это настроить людей против самих себя. По крайней мере, это (встреча в Кремле) было шагом в правильном направлении. Мнение общественности складывается согласно вашим решениям.

Их может ждать наказание, наверное, именно поэтому многие не хотят говорить то, что думают, независимо от того, правильно это или неправильно. Но если бы им было позволено говорить то, что они думают, и общество уважало бы их мнение, возможно, они сказали бы больше. Кроме того, часто случается так, что в СМИ искажаются сказанные вами слова», — приводит слова младшего Бё Dagbladet.