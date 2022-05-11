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Мартен Фуркад показал, чем увлёкся после завершения карьеры

Мартен Фуркад показал, чем увлёкся после завершения карьеры
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Пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по биатлону, француз Мартен Фуркад продолжает поддерживать себя в форме, несмотря на завершение карьеры.

Так, спортсмен регулярно делится в социальных сетях успехами в своём хобби – езде на велосипеде.

«Гравийное путешествие, день 1-й.
Так здорово вновь начать приключение по Каталонии. Через 138 км (из которых 90 были почти проходимыми) и 9 часов пути мы снова оказались во Франции, чтобы насладиться прекрасным вечером в превосходном отеле», – написал француз.

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

33-летний Мартен Фуркад завершил карьеру по окончании сезона-2019/2020, по итогам которого завоевал два золота чемпионата мира в Антерсельве (Италия) и два «Малых хрустальных глобуса».

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