Мартен Фуркад показал, чем увлёкся после завершения карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по биатлону, француз Мартен Фуркад продолжает поддерживать себя в форме, несмотря на завершение карьеры.
Так, спортсмен регулярно делится в социальных сетях успехами в своём хобби – езде на велосипеде.
«Гравийное путешествие, день 1-й.
Так здорово вновь начать приключение по Каталонии. Через 138 км (из которых 90 были почти проходимыми) и 9 часов пути мы снова оказались во Франции, чтобы насладиться прекрасным вечером в превосходном отеле», – написал француз.
Фото: из личного архива Мартена Фуркада
Фото: из личного архива Мартена Фуркада
33-летний Мартен Фуркад завершил карьеру по окончании сезона-2019/2020, по итогам которого завоевал два золота чемпионата мира в Антерсельве (Италия) и два «Малых хрустальных глобуса».
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