Себастиан Самуэльссон встретил начало нового сезона на Крите

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон встретил начало нового сезона тренировочными сборами на острове Крит (крупнейший из островов Греции).
«Устаю на Крите. Новый тренировочный год начался просто отлично!» – написал спортсмен в социальных сетях, прикрепив фото с тренировки.
Фото: из личного архива Себастиана Самуэльссона
Себастиан Самуэльссон является двукратным призёром Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Швед стал первым в эстафете в составе национальной команды и вторым – в гонке преследования, уступив пятикратному олимпийскому чемпиону и 13-кратному чемпиону мира, французу Мартену Фуркаду. На чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения) Самуэльссон завоевал четыре медали, две из которых – в личном первенстве.
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