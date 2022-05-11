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Себастиан Самуэльссон встретил начало нового сезона на Крите

Себастиан Самуэльссон встретил начало нового сезона на Крите
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Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон встретил начало нового сезона тренировочными сборами на острове Крит (крупнейший из островов Греции).

«Устаю на Крите. Новый тренировочный год начался просто отлично!» – написал спортсмен в социальных сетях, прикрепив фото с тренировки.

Фото: из личного архива Себастиана Самуэльссона

Себастиан Самуэльссон является двукратным призёром Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Швед стал первым в эстафете в составе национальной команды и вторым – в гонке преследования, уступив пятикратному олимпийскому чемпиону и 13-кратному чемпиону мира, французу Мартену Фуркаду. На чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения) Самуэльссон завоевал четыре медали, две из которых – в личном первенстве.

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