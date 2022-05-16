Губерниев высказался об уходе Бабикова, Халили и Серохвостова из группы Каминского

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев проанализировал решение биатлонистов Антона Бабикова, Карима Халили и Даниила Серохвостова покинуть группу тренера Юрия Каминского.

Спортсмены тренировались у Каминского в прошлом сезоне. К следующему Халили и Серохвостов будут готовиться в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова и Кристина Резцова. Бабиков будет в группе Сергея Башкирова.

«Сложно сказать, почему так. Это надо спрашивать у спортсменов. Спортсмены часто так делают, и не всегда у них это связано с повышением результатов, если смотреть в будущее. Только результаты покажут, правы они или нет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.