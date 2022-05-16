Губерниев раскритиковал СБР за игнорирование Васнецовой, припомнив ситуацию с К. Резцовой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев критически высказался в адрес Союза биатлонистов России (СБР) из-за отсутствия Валерии Васнецовой в списках групп национальной сборной для подготовки к сезону-2021/2022. В СБР заявили, что Васнецова будет тренироваться в составе региональной сборной.

«Год назад СБР было пофиг на молодую маму Резцову! И Шашилову тоже! Кристину не взяли в сборную, слава богу… Теперь всем пофиг на Васнецову! И когда Лера всех победит, деятели биатлонных искусств припишут заслуги себе…», — написал Губерниев в своём «телеграм-канале».

Последние два сезона Васнецова входила в состав группы тренера Михаила Шашилова.

Полные составы групп сборной России по биатлону на сезон-2022/2023.