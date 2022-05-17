Тренер белорусок — о составе: это ведь девушки. В любой момент могут уйти в декрет
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Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков ответил, в каком составе команда будет готовиться к сезону-2022/2023.
«Ну, вы знаете, это же такое дело. Сегодня, может… Это ведь девушки. Они могут в любой момент объявить и уйти в декрет, кто-то… Пока мы все собрались и начали первый тренировочный сбор. Пока у нас такой установочный сбор, можно сказать», — приводит слова Рыженкова «Прессбол» со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 5».
Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. Будут ли допущены к соревнованиям российские и белорусские спортсмены, решит совет Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре.
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