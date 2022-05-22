Фото: «цветочная» Тириль Экхофф встретила летний сезон, Тандреволд отреагировала

Двукратная олимпийская чемпионка и 10-кратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф опубликовала в социальных сетях фотографию в жёлтом вязаном костюме.

«Летний комплект. Я поработала над летним комплектом, который идеально будет сочетаться с сезоном. Долго трудилась над тем, чтобы получить прекрасные шорты, футболку и свитер. Очень рада и надеюсь, что и вы присоединитесь к «вязальной моде», – написала спортсменка.



На фото отреагировала соседка Экхофф по сборной и трёхкратная чемпионка мира Ингрид Тандреволд, оставившая в комментариях эмодзи «огонь» и «влюблённое лицо».

Фото: из личного архива Тириль Экхофф

Фото: из личного архива Тириль Экхофф

На прошедшей Олимпиаде в Пекине (Китай) Экхофф завоевала три медали, став победительницей в смешанной эстафете, третьей – в гонке преследования и второй – в масс-старте, где уступила француженке Жюстин Бреза-Буше.