Фото: Карим Халили и Даниил Серохвостов тренируются в Сочи

Биатлонисты мужской сборной России Карим Халили и Даниил Серохвостов, на предстоящий сезон-2022/2023 вошедшие в группу специалиста Артёма Истомина, проходят подготовку в Сочи.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Союза биатлонистов России.
В начале мая стало известно, что в состав группы Истомина вошли также бронзовый призёр чемпионата Европы Наталья Гербулова, чемпионка мира и Европы среди юниоров Анастасия Гореева, двукратный призёр чемпионата Европы Лариса Куклина, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Светлана Миронова, трёхкратная чемпионка зимней Универсиады 2019 года Екатерина Носкова и двукратный призёр Олимпийских игр 2022 года Кристина Резцова.
Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало список самых проверяемых отечественных биатлонистов в этом году.
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