Кентен Фийон Майе поздравил Рафаэля Надаля с победой на «Ролан Гаррос»

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, французский биатлонист Кентен Фийон Майе поздравил испанского теннисиста Рафаэля Надаля с победой на Открытом чемпионате Франции 2022 года, опубликовав совместную фотографию.

Напомним, вчера, 5 июня, в финале соревнований Надаль обыграл со счётом 6:3, 6:3, 6:0 норвежца Каспера Рууда и стал старейшим победителем турнира в истории.

«Месье Рафаэль Надаль. Что за легенда. 14-й титул «Ролан Гаррос», – написал Кентен в социальных сетях.

Фото: из личного архива Кентена Фийона Майе

На пути к 14-му титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).