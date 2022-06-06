Кентен Фийон Майе поздравил Рафаэля Надаля с победой на «Ролан Гаррос»
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Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, французский биатлонист Кентен Фийон Майе поздравил испанского теннисиста Рафаэля Надаля с победой на Открытом чемпионате Франции 2022 года, опубликовав совместную фотографию.
Напомним, вчера, 5 июня, в финале соревнований Надаль обыграл со счётом 6:3, 6:3, 6:0 норвежца Каспера Рууда и стал старейшим победителем турнира в истории.
«Месье Рафаэль Надаль. Что за легенда. 14-й титул «Ролан Гаррос», – написал Кентен в социальных сетях.
Фото: из личного архива Кентена Фийона Майе
На пути к 14-му титулу Надаль обыграл четырёх игроков из первой десятки мирового рейтинга: канадца Феликса Оже-Альяссима (9), серба Новака Джоковича (1), немца Александра Зверева (3) и норвежца Каспера Рууда (8).
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