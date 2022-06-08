Светлана Миронова на отлично сдала государственный экзамен

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете, российская биатлонистка Светлана Миронова с отличием сдала государственный экзамен. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.
«Всем привет! Сдала, 5. Можете меня поздравить», – написала Миронова, опубликовав фотографию из университета.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте. «Большой хрустальный глобус» завоевала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд (957 очков).
Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. Смогут ли принять в нём участие россияне, пока неизвестно.
- 8 июня 2022
-
14:48
-
14:10
-
13:15
-
13:04
-
12:22
-
11:54
-
10:34
- 7 июня 2022
-
23:08
-
21:45
-
18:56
-
15:07
-
10:06
-
00:43
-
00:31
- 6 июня 2022
-
21:43
-
19:47
-
17:51
-
17:23
- 5 июня 2022
-
10:55
-
10:48
-
10:41
- 4 июня 2022
-
14:59
-
11:27
- 2 июня 2022
-
15:26
-
12:42
- 1 июня 2022
-
18:57
-
18:43
-
16:06
-
15:14
-
15:04
- 31 мая 2022
-
20:57
-
20:32
-
20:21
-
18:09
-
13:48