Светлана Миронова на отлично сдала государственный экзамен

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете, российская биатлонистка Светлана Миронова с отличием сдала государственный экзамен. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

«Всем привет! Сдала, 5. Можете меня поздравить», – написала Миронова, опубликовав фотографию из университета.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте. «Большой хрустальный глобус» завоевала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд (957 очков).

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. Смогут ли принять в нём участие россияне, пока неизвестно.