Дмитрий Губерниев высказался о жалобах в прокуратуру на президента СБР Виктора Майгурова

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации в российском биатлоне. Напомним, ранее на президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова были поданы сразу две жалобы: одна — со стороны президиума совета СБР, вторая — от главы Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдара Нугманова.

«Интересная ситуация в биатлоне… Если нарушения закона в СБР были и есть, какая разница, когда написано заявление в прокуратуру? Закон есть закон!

Однако и про презумпцию невиновности забывать нельзя! Если команда Майгурова нарушала законы РФ — нужны доказательства...» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

А тренеры сборной России по биатлону сами когда-то побеждали?