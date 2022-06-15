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Дмитрий Губерниев высказался о жалобах в прокуратуру на президента СБР Виктора Майгурова

Дмитрий Губерниев высказался о жалобах в прокуратуру на президента СБР Виктора Майгурова
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации в российском биатлоне. Напомним, ранее на президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова были поданы сразу две жалобы: одна — со стороны президиума совета СБР, вторая — от главы Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдара Нугманова.

«Интересная ситуация в биатлоне… Если нарушения закона в СБР были и есть, какая разница, когда написано заявление в прокуратуру? Закон есть закон!

Однако и про презумпцию невиновности забывать нельзя! Если команда Майгурова нарушала законы РФ — нужны доказательства...» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

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