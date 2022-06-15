Стала известна предвыборная программа президента СБР Виктора Майгурова

Стали известны ключевые положения предвыборной программы главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, который ранее решил выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, сообщает ТАСС. Единственным конкурентом Майгурова является Алексей Нуждов, выборы пройдут позднее в июне.

Сообщается, что Майгуров в случае победы пообещал увеличить бюджет СБР до 228,9 млн рублей. В проекте бюджета расходная часть составляет 219,7 млн рублей, из которых 79 млн планируется потратить на сборные команды России, 52,7 млн — на программу развития «Биатлон-2026», которая включает поддержку регионов (35 млн). На организацию соревнований планируется направить 42 млн, на содержание аппарата СБР — 46 млн.

А тренеры сборной России по биатлону сами когда-то побеждали?