Пак — о жалобах на Майгурова: не строил бы агитацию на очернении или критике соперника

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак высказался об обвинениях в адрес Виктора Майгурова со стороны ряда членов Совета СБР, выступающих на стороне кандидата в президенты организации Алексея Нуждова.

В жалобах в прокуратуру Майгурова обвиняют в злоупотреблении служебным положением, нецелевом расходовании средств и незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов.

«Я не хочу комментировать действия наших оппонентов, а хочу рассказать, как поступил бы я. Во-первых, я бы не строил агитацию на очернении или критике соперника, особенно если предыдущие два-четыре года я работал в одной команде с ним. Мне кажется, программа претендента должна строиться на своих позитивных моментах. У нас много людей в стране, которые рассказывают, как делать не надо, но при этом не рассказывают, как делать надо. Абсолютно точно технологии присутствуют.

Нашли Николая Лопухова, который уже давно не работает в сборных командах России, а тренирует отдельных спортсменов. Я очень уважаю Николая Петровича, но использовать его мнение сейчас – это предвыборные технологии. Взяли интервью у личного тренера Ульяны Нигматуллиной, где он высказал претензии. Но почему он не высказал их на тренерском совете в Тюмени или в другое время – загадка. С чемпионата России у нас прошло уже три-четыре месяца. Но я не хочу критиковать и осуждать эти технологии оппонента, просто отмечу, что сам бы поступил по-другому», – приводит слова Пака Metaratings.

Выборы президента СБР состоятся 23 июня, соперником Майгурова будет вице-президент организации Нуждов.