«Надел биб впервые с Контиолахти-2020». Мартен Фуркад поучаствовал в трейловом велозаезде

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад принял участие в трейловом велозаезде.
«Сегодня я надел биб впервые с этапа в Контиолахти в 2020-м, но амбиции были совсем другими… Просто желание разделить спортивное приключение с друзьями.
Фото: из личного архива Мартена Фуркада
Странно, но я считаю, что, хотя пристрастие к нагрузкам и спорту навсегда укоренилось во мне, я по-другому ощущаю потребность оценивать себя, которая была движущей силой первых 32 лет моей жизни», — подписал Фуркад фото с соревнований.
Фото: из личного архива Мартена Фуркада
Фуркад-младший — самый титулованный биатлонист в истории Франции. Также он занимает первое место в истории мирового биатлона по сумме заработанных призовых. Мартен объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.
- 19 июня 2022
-
11:54
- 17 июня 2022
-
20:30
-
20:16
-
19:06
-
18:50
-
15:25
-
12:41
- 16 июня 2022
-
14:22
-
12:00
- 15 июня 2022
-
23:36
-
22:30
-
21:29
-
19:51
-
19:15
-
13:00
-
11:24
-
09:43
-
08:18
- 14 июня 2022
-
23:24
-
18:39
-
12:29
- 13 июня 2022
-
21:20
-
21:09
-
20:24
-
19:58
-
19:53
-
19:39
-
14:37
-
08:41
- 12 июня 2022
-
23:54
-
22:36
- 11 июня 2022
-
17:04
- 10 июня 2022
-
13:09
- 9 июня 2022
-
15:15
-
15:11