«Надел биб впервые с Контиолахти-2020». Мартен Фуркад поучаствовал в трейловом велозаезде

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад принял участие в трейловом велозаезде.

«Сегодня я надел биб впервые с этапа в Контиолахти в 2020-м, но амбиции были совсем другими… Просто желание разделить спортивное приключение с друзьями.

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Странно, но я считаю, что, хотя пристрастие к нагрузкам и спорту навсегда укоренилось во мне, я по-другому ощущаю потребность оценивать себя, которая была движущей силой первых 32 лет моей жизни», — подписал Фуркад фото с соревнований.

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Фуркад-младший — самый титулованный биатлонист в истории Франции. Также он занимает первое место в истории мирового биатлона по сумме заработанных призовых. Мартен объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.