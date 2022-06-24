Тихонов — Нуждову: будь хотя бы раз мужиком, сними свою кандидатуру с выборов главы СБР

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал вице-президента Союза биатлонистов России Алексея Нуждова снять свою кандидатуру с выборов главы организации.
«Думал, что у Нуждова ещё осталось мужское начало. Сейчас планируют собрать вторую конференцию для голосования — это большие расходы. Денег нет нормальных в биатлоне. Нуждов проиграл практически половину — это много. Возьми, сними свою кандидатуру. Будь хотя бы раз мужиком, чтобы не собирать вновь конференцию и не тратить деньги!» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, на выборах главы Союза биатлонистов России состоится второй тур. Ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов на отчётно-выборной конференции в Москве вчера, 23 июня. Нынешнего президента организации Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, а Алексея Нуждова – 18.
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