«Слишком поздно, Мартен». Й. Бё — на слова Фуркада о пересмотре результатов КМ-2019/2020

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё забавно отреагировал на рассуждения легендарного француза Мартена Фуркада о решении Международного союза биатлонистов (IBU) изменить систему начисления очков на Кубке мира.

Со следующего сезона спортсмены, занявшие места в топ-6, будут получать значительно больше баллов. Победитель будет получать не 60, а 90 очков, серебряный призёр – не 54, а 75 очков, а бронзовый призёр – не 48, а 60 очков и так далее.

Фуркад опубликовал таблицу тотала за сезон-2019/2020 (последний в карьере Мартена), где занял второе место, уступив младшему Бё лишь два очка. Француз обратил внимание, что с новой системой IBU он бы на тот момент одержал победу.

«Новая система начисления очков мне подходит», – написал Фуркад.

«Теперь уже слишком поздно для этого, Мартен», – шутливо ответил ему Йоханнес.