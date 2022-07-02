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«Слишком поздно, Мартен». Й. Бё — на слова Фуркада о пересмотре результатов КМ-2019/2020

«Слишком поздно, Мартен». Й. Бё — на слова Фуркада о пересмотре результатов КМ-2019/2020
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё забавно отреагировал на рассуждения легендарного француза Мартена Фуркада о решении Международного союза биатлонистов (IBU) изменить систему начисления очков на Кубке мира.

Со следующего сезона спортсмены, занявшие места в топ-6, будут получать значительно больше баллов. Победитель будет получать не 60, а 90 очков, серебряный призёр – не 54, а 75 очков, а бронзовый призёр – не 48, а 60 очков и так далее.

Фуркад опубликовал таблицу тотала за сезон-2019/2020 (последний в карьере Мартена), где занял второе место, уступив младшему Бё лишь два очка. Француз обратил внимание, что с новой системой IBU он бы на тот момент одержал победу.

Биатлон. Кубок мира-2019/2020. Тотал. Мужчины

«Новая система начисления очков мне подходит», – написал Фуркад.

«Теперь уже слишком поздно для этого, Мартен», – шутливо ответил ему Йоханнес.

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