Кристиансен опубликовал шутливый пост-пародию на Фийона Майе. Кентен отреагировал

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен опубликовал в социальных сетях шуточный пост о прошлогоднем чемпионе Кубка мира французе Кентене Фийоне Майе.

На первом фото Кентен позирует с огромным количеством медалей на шее, на втором – мем.

«Кентен на первой пресс-конференции в следующем сезоне», — подписал снимки Кристиансен, добавив эмодзи «бицепс» и «золотая медаль».

«Не в следующем сезоне, всё в том же духе», — ответил Кристиансену Фийон Майе, добавив эмодзи «смех до слёз» и «подмигивание».

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Кентен завоевал два личных золота (в индивидуальной гонке и пасьюте) а также три серебра (в спринте, мужской и смешанной эстафетах).