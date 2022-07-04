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Кристиансен опубликовал шутливый пост-пародию на Фийона Майе. Кентен отреагировал

Кристиансен опубликовал шутливый пост-пародию на Фийона Майе. Кентен отреагировал
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Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен опубликовал в социальных сетях шуточный пост о прошлогоднем чемпионе Кубка мира французе Кентене Фийоне Майе.

На первом фото Кентен позирует с огромным количеством медалей на шее, на втором – мем.

«Кентен на первой пресс-конференции в следующем сезоне», — подписал снимки Кристиансен, добавив эмодзи «бицепс» и «золотая медаль».

«Не в следующем сезоне, всё в том же духе», — ответил Кристиансену Фийон Майе, добавив эмодзи «смех до слёз» и «подмигивание».

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Кентен завоевал два личных золота (в индивидуальной гонке и пасьюте) а также три серебра (в спринте, мужской и смешанной эстафетах).

Лучшим биатлонистом мира стал француз Фийон Майе. А кто побеждал в XXI веке до него? Лучшим биатлонистом мира стал француз Фийон Майе. А кто побеждал в XXI веке до него?
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