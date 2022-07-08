Дмитрий Губерниев отреагировал на убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на известие о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Сегодня, 8 июля, Абэ скончался в госпитале, где оказался в результате покушения.
«Синдзо Абэ подло убит во время митинга, бывший японский премьер! Эх, не уберегли хорошего дядьку японцы… RIP (покойся с миром. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Нападение на Абэ было совершено в Наре (Япония) сегодня, 8 июля, примерно в 5:30 мск. В чиновника дважды стреляли.
Напомним, на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ помог Токио получить право на проведение летних Олимпийских игр 2020 года, которые состоялись в 2021 году.
Итоги Олимпийских игр в Токио-2020:
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