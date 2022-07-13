Самуэльссон показал видео, где он и товарищи по сборной купаются в озере после тренировки

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон в своих социальных сетях показал видео, где он и его товарищи по сборной купаются в озере во время подготовки к новому сезону.

Спортсмен продолжает подготовку к сезону-2022/2023. Ранее Самуэльссон поделился фотографией с легкоатлетической тренировки.

Новость по теме Себастиан Самуэльссон опубликовал тренировочное фото, Бьорн Ферри пошутил

Напомним, Себастиан Самуэльссон является двукратным медалистом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Швед стал первым в эстафете в составе национальной команды и вторым – в гонке преследования, уступив пятикратному олимпийскому чемпиону и 13-кратному чемпиону мира французу Мартену Фуркаду. На чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения) Самуэльссон завоевал четыре медали, две из которых – в личном первенстве.