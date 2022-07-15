Французские биатлонисты приняли участие в военном параде в Париже
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Олимпийские чемпионы 2018 года в смешанной эстафете Анаис Бескон и Симон Детьё и серебряный призёр ОИ-2022 в эстафете Фабьен Клод приняли участие в военном параде в Париже, посвящённом Дню взятия Бастилии. Мероприятие состоялось вчера, 14 июля.
«У меня была чертовски замечательная неделя, а в четверг настал апофеоз. Лично я не планировала ехать в Париж. Обычно я выступаю в Шамони с французской военной лыжной командой. Но в этом году несколько спортсменов, завоевавших медали в Пекине, были приглашены на Елисейские поля вместе с медалистами Токио», — приводит слова Анаис Бескон французское издание Nordicmag.
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