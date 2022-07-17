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Стали известны новые подробности крушения вертолёта, за штурвалом которого был Малиновский

Стали известны новые подробности крушения вертолёта, за штурвалом которого был Малиновский
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Стали известны новые подробности крушения на Камчатке вертолёта «Робинсон», за штурвалом которого был многократный чемпион мира и Европы среди юниоров бывший российский биатлонист Игорь Малиновский.

По информации телеграм-канала 112, на борту вместе с Малиновским были два человека: Зоя Кайгородова и Сергей Колесняк. Группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Кайгородова — бывший топ-менеджер «Эльдорадо», «Simple», а также «ЦУМ». Недавно она создала компанию по производству гигиенических средств. Колесняк — директор по развитию цифрового канала Tele2.

Напомним, вчера, 16 июля, «Робинсон» вовремя не вышел на связь. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим.

Отметим, что Малиновский – квалифицированный пилот, он успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже. Как биатлонист он регулярно привлекался к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывал. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.

«Для меня что ни полёт — то достижение». Пропал вертолёт с биатлонистом Малиновским «Для меня что ни полёт — то достижение». Пропал вертолёт с биатлонистом Малиновским
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