Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолёта «Робинсон» погибли

Три человека, включая пилота, многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров российского биатлониста Игоря Малиновского, находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолёта «Робинсон», погибли.
«На месте падения вертолёта обнаружены тела троих погибших», — говорится в заявлении экстренных служб.
На борту вместе с Малиновским были два человека: Зоя Кайгородова и Сергей Колесник. Группа не была зарегистрирована в качестве туристов.
Отмечается, что «среди причин крушения вертолёта рассматривается ошибка пилота в сложных погодных условиях и техническая неисправность борта». Малиновский был квалифицированным пилотом, он успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже.
Напомним, вчера, 16 июля, «Робинсон» вовремя не вышел на связь. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим.
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