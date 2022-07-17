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Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолёта «Робинсон» погибли

Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолёта «Робинсон» погибли
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Три человека, включая пилота, многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров российского биатлониста Игоря Малиновского, находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолёта «Робинсон», погибли.

«На месте падения вертолёта обнаружены тела троих погибших», — говорится в заявлении экстренных служб.

На борту вместе с Малиновским были два человека: Зоя Кайгородова и Сергей Колесник. Группа не была зарегистрирована в качестве туристов.

Отмечается, что «среди причин крушения вертолёта рассматривается ошибка пилота в сложных погодных условиях и техническая неисправность борта». Малиновский был квалифицированным пилотом, он успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже.

Напомним, вчера, 16 июля, «Робинсон» вовремя не вышел на связь. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим.

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