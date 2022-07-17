Президент IBU выразил соболезнования семье и близким Малиновского

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин выразил соболезнования семье и близким многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров бывшего биатлониста сборной России Игоря Малиновского.

«IBU и биатлонная семья сожалеют о потере Игоря Малиновского, чемпиона мира среди юниоров и биатлониста Кубка мира. Наши мысли и соболезнования его семье и близким друзьям», – приводит слова Далина «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту не выжил. Игорю было 25 лет.