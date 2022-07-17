Польховский: Малиновский был талантливым парнем и биатлонистом, он всегда мечтал о небе

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский отреагировал на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского.

«Игорь был талантливым парнем, талантливым биатлонистом и прекрасным человеком. Он всегда мечтал о небе, хотел летать, эта мечта не покидала его с детства. В биатлоне ему прочили большой успех, он был одним из самых талантливых и перспективных среди молодого поколения ребят. Мы с ним частенько пересекались на сборах, перед ним всегда стояла цель быть только первым. Биатлонное сообщество скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — цитирует Польховского ТАСС.

Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту не выжил. Игорю было 25 лет.