Польховский: Малиновский был талантливым парнем и биатлонистом, он всегда мечтал о небе

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский отреагировал на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского.
«Игорь был талантливым парнем, талантливым биатлонистом и прекрасным человеком. Он всегда мечтал о небе, хотел летать, эта мечта не покидала его с детства. В биатлоне ему прочили большой успех, он был одним из самых талантливых и перспективных среди молодого поколения ребят. Мы с ним частенько пересекались на сборах, перед ним всегда стояла цель быть только первым. Биатлонное сообщество скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — цитирует Польховского ТАСС.
Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту не выжил. Игорю было 25 лет.
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