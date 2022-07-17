«Мы тоже должны были лететь тем же маршрутом». Шипулин отреагировал на гибель Малиновского

Российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин отреагировал на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского.

«На Камчатке трагически погиб чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский. Спасатели нашли сгоревшим вертолёт, которым управлял Игорь. Я соболезную всем близким и родным Игоря. Сил вам. Это невосполнимая утрата.

Мы были знакомы с Игорем. Хороший, добрый, скромный парень, яркий и талантливый спортсмен. Он обожал биатлон, но ещё большей его страстью были вертолёты. Как только о них разговор заходил, всё — у Игоря глаза загорались.

Мы тоже должны были лететь тем же маршрутом, что и Игорь. Но не полетели из-за тумана. Сегодня видел место крушения — всё в обломках. Очень горько, когда уходят молодые», — написал Шипулин в своих социальных сетях.