Виктор Майгуров рассказал, как федерация занимается инвентарём биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал об инвентаре российских биатлонистов.

«У нас есть единая сервис-бригада, которую возглавляет Александр Печёрский. Он сам будет делать определённые назначения и ротации. У нас мобильная группа: сегодня они работают с основной группой, завтра могут поехать к юниорам. В предстоящем сезоне работа сервис-бригады будет модифицирована, будут работать не только со сборной России, а оказывать помощь региональным спортсменам. Это один вариантов, обсудим его на тренерском совете в сентябре.



Хочется нивелировать региональный уровень подготовки лыж, так как не все имеют условия, смазки, парафины. Может быть, мы всё-таки будем проводить соревнования для всех на одинаковом парафине.



Что касается парафинов, проблем с закупкой практически нет. Так или иначе такая возможность есть. Что касается инвентаря, со стороны компании Fischer наши спортсмены не будут получать лыжи до момента возврата в международный сезон. С другой стороны, приобретение этих лыж возможно», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.