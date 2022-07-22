Дмитрий Губерниев прокомментировал лишение биатлонистки Жураускайте гражданства России

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Лидии Жураускайте.

«Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России Жураускайте? Подписал — и молодец. У неё литовские корни. Есть процедура, которая прописана. В чём проблема? Не стоит путать человека, у которого есть законное право проживать в стране, с тем, кто меняет спортивное гражданство. Она поменяла гражданство в целом. Лидия перестала быть гражданкой Российской Федерации. Люди, которые меняют спортивное гражданство, зачастую не перестают быть гражданами.

Это не прецедент, а частный случай. У неё литовские корни, она пошла частным путём, процедура прописана. Она не была ни в сборной, нигде. Процессы пойдут, если кто-то поменяет спортивное гражданство, будучи чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Сейчас никакой процесс не пошёл. Можно ли назвать это потерей для российского биатлона? Нет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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