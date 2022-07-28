«К отстранению в сборной все готовы». Тренер Норицын – о возможных санкциях к России

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын, который вернулся в национальную команду после двух сезонов работы в сборной Болгарии и вошёл в группу Артёма Истомина, рассказал о готовности спортсменов к отстранению от международных стартов.
«Думаю, что сборную России на Кубок мира в этом сезоне не пустят. По команде видно, что все к этому готовы, и все готовы соревноваться внутри России. Ни один человек не сказал: «Раз не будет международного сезона, тогда всё, я пошёл». Все готовы, все работают и развиваются.
Будет ли ущерб от отстранения? Сложно прогнозировать. Мы можем потерять контакт с топ-командами и упустить то, в какой стадии развития они находятся. Но не думаю, что отстранение на один сезон будет критичным», — сказал Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Виталием Норицыным читайте на «Чемпионате» завтра, 29 июля, в 10:00.
- 28 июля 2022
-
22:51
-
21:57
-
20:54
-
11:19
-
10:37
-
09:11
-
08:03
- 27 июля 2022
-
23:03
-
12:40
-
09:00
-
00:22
- 26 июля 2022
-
22:41
-
21:30
-
13:54
- 25 июля 2022
-
17:54
-
08:27
- 24 июля 2022
-
23:00
-
22:30
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
16:46
-
07:11
- 23 июля 2022
-
14:31
-
13:36
-
09:16
- 22 июля 2022
-
23:41
-
23:27
-
15:42
-
11:52
-
11:47
-
11:03
-
09:25
- 21 июля 2022
-
16:17