«К отстранению в сборной все готовы». Тренер Норицын – о возможных санкциях к России

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын, который вернулся в национальную команду после двух сезонов работы в сборной Болгарии и вошёл в группу Артёма Истомина, рассказал о готовности спортсменов к отстранению от международных стартов.

«Думаю, что сборную России на Кубок мира в этом сезоне не пустят. По команде видно, что все к этому готовы, и все готовы соревноваться внутри России. Ни один человек не сказал: «Раз не будет международного сезона, тогда всё, я пошёл». Все готовы, все работают и развиваются.

Будет ли ущерб от отстранения? Сложно прогнозировать. Мы можем потерять контакт с топ-командами и упустить то, в какой стадии развития они находятся. Но не думаю, что отстранение на один сезон будет критичным», — сказал Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Виталием Норицыным читайте на «Чемпионате» завтра, 29 июля, в 10:00.