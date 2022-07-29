«Все мы видели её резервы». Тренер Норицын рассказал, за счёт чего Резцова может прибавить

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын, который готовил Кристину Резцову к олимпийскому сезону-2021/2022, рассказал, за счёт чего спортсменка может ещё прибавить.
Резцова стала лучшей в составе сборной России в сезоне-2021/2022. На Олимпийских играх в Пекине Кристина помогла сборной России завоевать серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной. На Кубке мира в её активе личная бронза масс-старта в Анси и шесть медалей эстафетных гонок.
«Думаю, все мы видели резервы, когда Кристина заходила на рубеж (улыбается). Есть у неё резервы и в функциональном плане, как раз недавно у нас было тестирование, и мы это увидели. А технический рост в экономизации практически не имеет ограничений и потолка», — сказал Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Виталием Норицыным читайте на «Чемпионате» 29 июля в 10:00.
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