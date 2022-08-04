Сливко рассказала о подготовке к сезону под руководством разных тренеров

Трёхкратная чемпионка России прошлого сезона Виктория Сливко рассказала о подготовке к новому сезону.
«Мне абсолютно комфортно тренироваться под руководством Андрея Падина, никаких неудобств не испытываю. Я занимаюсь, можно сказать, рядом с командой, но наставники, тюменские наставники, конечно, помогают во многих вопросах. Например, подсказывают на огневом рубеже, на трассе. Главный тренер Максим Владимирович Кугаевский подходит к такой ситуации абсолютно адекватно, он не против моего сотрудничества с Падиным. Самое важное, чтобы это приносило результат. Ведь так?
Главное, разумеется, зимний сезон. Понятно, что хочется хорошо выступить и на роллерах, но не в ущерб подготовке к зимним стартам. Поэтому тренировочный процесс будет идти своим чередом. К тому же сложно показать максимальные результаты на всех соревнованиях за такой короткий промежуток. Скорее всего, Кубок Содружества будем рассматривать, как подготовку к летнему чемпионату России», — цитирует Сливко телеграм-канал «Арена Урала».
Сливко является обладателем титулов чемпиона Европы среди юниоров 2014 и 2015 годов, а также чемпионом мира среди юниоров — 2013.
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