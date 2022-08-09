«Напрягает, когда всё хорошо». Тренер сборной России по биатлону — об отношении к неудачам

26-летний тренер по биатлону Артём Истомин, с этого сезона возглавляющий смешанную группу, в составе которой работают звёзды Кристина Резцова, Даниил Серохвостов и Карим Халили, рассказал, как относится к неудачам.



«Я вообще к неудачам нормально отношусь, потому что любая неудача – это очень хороший опыт, меня больше напрягает, когда всё хорошо идёт (улыбается). Я всегда жду, что где-то что-то должно выстрелить. А из-за неудач я долго не переживаю, главное – провести анализ, сделать правильные выводы и уже после этого принимать решения», — заявил Артём в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.



Полное интервью с тренером по биатлону Артёмом Истоминым читайте на «Чемпионате».